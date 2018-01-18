В принятом 18 января законе о Донбассе говорится, что Украина считает недействительными документы, выданные на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области. В тоже время, исключение сделано для до свидетельств о рождении и смерти.

Это следует из текста закона №7163 об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

"Деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, что противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой выданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, которые прилагаются к заявлению о государственной регистрации рождения лица и заявления о государственной регистрации смерти лица соответственно", - сообщается в тексте закона на сайте Верховной Рады.

Напомним, "Страна" вела онлайн-хронику принятия закона.

Ранее "Страна" писала, как украинские суды признают документы, выданные "республиками".