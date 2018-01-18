В четверг, 18 января, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Фото: facebook.com/darka.olifer

На заседании стороны планируют сверить списки пленных для проведения нового обмена. Это первое заседание в 2018 году.

Напомним, что ранее представитель России в Минске Борис Грызлов назвал четыре приоритета на переговорах трехсторонней контактной группы.

Как сообщала "Страна", сегодня Верховная Рада с третьей попытки приняла закон о деоккупации Донбасса. В нем Россия провозглашается оккупирующим государством, а "ЛДНР" - оккупационными администрациями.