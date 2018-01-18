Итальянское МВД предупредило о появлении на рынке оружия миниатюрного пистолета, который в сложенном состоянии не больше пачки кредиток. Об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности МВД Италии, разосланном в местные квестуры, передает РИА Новости.

Пистолет американского производства весит около 200 грамм и легко умещается на ладони, отмечается на сайте производителя. Складывающая конструкция и компактные размеры – восемь сантиметров в длину, 5,4 сантиметра в ширину и 1,2 сантиметра в толщину – позволяют спутать его, например, с визитницей или небольшим портсигаром.

Магазин пистолета вмещает четыре патрона калибром 5,6 миллиметра, его цена на сайте производителя составляет $399.
 
Департамент МВД Италии просит квестуры сообщать о "появлении у них или случаях конфискации оружия, имеющего схожие с описанным характеристики". В министерстве подчеркивают, что пистолет "не похож на обычное оружие и может носиться в абсолютной скрытности".

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день нового года в Италии взорвалась бомба в мусорном баке, от чего пострадали четыре человека.

Еще напомним, что НАБУ для своих детективов закупило пистолетов на 650 тысяч гривен.

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