В Португалии туристический портал Viseu Now во время репортажа обнародовал карту Украины без Крыма.

Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Португалии.

В сообщении напомнили, что Крым - это неотъемлемая часть Украины. Посол Украины в Португалии Инна Огнивец обратилась с открытым письмом в редакцию Viseu Now.

Фото: twitter.com/UKRinPRT

Напомним, что ранее посольство Украины в Чехии обратилось к руководству "Чешской железной дороги" с призывом исправить карту, где Крым изображен как спорная территория. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Как сообщала "Страна", во Франции продается лампа-глобус, на котором аннексированный Крым обозначен как территория России. Об этом сообщила писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирэна Карпа .