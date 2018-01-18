Президент Петр Порошенко поприветствовал принятие Верховной Радой закона о деоккупации Донбасса, которым Россия признается страной-агрессором. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина будет добиваться возвращения своих территорий политико-правовым путем.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал соответствующего закона, который по моей инициативе утвердила ВР. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!", - написал президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон о Донбассе и признала Россию страной-оккупантом. "За" проголосовали 280 народных депутатов.

Также мы рассказывали о поправках, которые были рассмотрены перед голосованием.