"Сигнал для Донбасса и Крыма". Порошенко прокомментировал принятие закона по Донбассу
Президент Петр Порошенко поприветствовал принятие Верховной Радой закона о деоккупации Донбасса, которым Россия признается страной-агрессором. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, Украина будет добиваться возвращения своих территорий политико-правовым путем.
"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал соответствующего закона, который по моей инициативе утвердила ВР. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!", - написал президент.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон о Донбассе и признала Россию страной-оккупантом. "За" проголосовали 280 народных депутатов.
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