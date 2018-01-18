Одесская трасса перекрыта в районе Умани из-за снежной бури
Одесская трасса на Киев из-за снегопада оказалась перекрыта в районе Умани, Черкасская область. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
"В районе Белой Церкви перекрыта дорога для грузовых автомобилей. Транспорт движется со скоростью 40-50 км в час", - говорится в сообщении.
Фото: Страна.ua
"Патрульные на сложном участке перенаправили движение в сторону Одессы на встречку. Фуры оккупировали заправки", - сообщает корреспондент "Страны".
Фото: Страна.ua
Кроме того, журналист Влад Антонов в Facebook сообщил, что трасса перекрыта полностью и опубликовал список вещей, которые могут спасти в непогоду.
"Смешно, да? Поверье, застрянете, будете благодарить вселенную за глоток теплого чая, литр бензина или дольку шоколадки. Поверье, пи*ец на заснеженной трассе осознается быстро:)", - заверяет Антонов.
Автомобилистам, кто планирует маршрут по Одесской трассе, в первую очередь советуют не ехать туда на личном авто, а также взять: теплую одежду, средства связи и аккумуляторы, запас топлива, еду и чай/кофе в термосе.
Фото: facebook.com/vlad.life
Ранее "Страна" предупреждала, что снегопады парализовали движение в Винницкой и Черкасской областях. На трассах стоят более 400 авто.
Также сегодня утром под Черкассами в снегу застрял поезд "Интерсити" Киев-Запорожье.