Одесская трасса на Киев из-за снегопада оказалась перекрыта в районе Умани, Черкасская область. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"В районе Белой Церкви перекрыта дорога для грузовых автомобилей. Транспорт движется со скоростью 40-50 км в час", - говорится в сообщении.

Фото: Страна.ua

"Патрульные на сложном участке перенаправили движение в сторону Одессы на встречку. Фуры оккупировали заправки", - сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Кроме того, журналист Влад Антонов в Facebook сообщил, что трасса перекрыта полностью и опубликовал список вещей, которые могут спасти в непогоду.

"Смешно, да? Поверье, застрянете, будете благодарить вселенную за глоток теплого чая, литр бензина или дольку шоколадки. Поверье, пи*ец на заснеженной трассе осознается быстро:)", - заверяет Антонов.

Автомобилистам, кто планирует маршрут по Одесской трассе, в первую очередь советуют не ехать туда на личном авто, а также взять: теплую одежду, средства связи и аккумуляторы, запас топлива, еду и чай/кофе в термосе.

Фото: facebook.com/vlad.life

Ранее "Страна" предупреждала, что снегопады парализовали движение в Винницкой и Черкасской областях. На трассах стоят более 400 авто.

Также сегодня утром под Черкассами в снегу застрял поезд "Интерсити" Киев-Запорожье.