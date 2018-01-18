Александр Хацкевич, главный тренер киевского "Динамо", которое находится сейчас на сборах в Испании, категорически опроверг слухи о том, что его отношения с группой основных игроков клуба омрачены серьезным конфликтом.

Эти слухи появились после того, как форвард Мбокани не полетел вместе с командой на Пирнеи.

"У нас практически все ребята уже работают. К сожалению, выбыл Русин, у него есть проблемы с паховыми кольцами, так что он покидает наш сбор, а вместо него присоединится Алексеев", - заявил Хацкевич официальному сайту.

Он также развеял все слухи и о проблемах с игроками.

"Никакого конфликта ни с Мбокани, ни с Мораесом у меня нет. Мораес был у нас на сборе, где было плановое обследование нашего медицинского штаба, потому что у него тоже проблемы с кольцами, но его функциональное состояние, в котором он приехал после отпуска, достаточно высоко. У него осталась еще небольшая проблема с теми же паховыми кольцами, так что он проходит там и курс восстановления, и работает на функциональной готовности. Так что с 1 февраля он возвращается и работает в общей группе.

То же самое касается и Мбокани, который находится под наблюдением и контролем нашего медицинского штаба. Существует небольшая проблема после игры с "Партизаном", однако он до второго сбора тоже будет в Марбелье и тоже начинает работать в общей группе и готовиться непосредственно к старту чемпионата Украины и старту Лиги Европы.

Попов пропустил полгода, была достаточно неприятная травма, но она позади. Мы уже дифференциально подходим к его участию в общей группе, а в тех упражнениях, где он не может работать, он работает с нашим реабилитологом.

Что касается Сергея Сидорчука, то у него все идет по плану. Он тоже работает с реабилитологом, и процесс его восстановления идет по тем временным параметрам, как и планировалось.

Виктору Цыганкову была сделана операция в Мюнхене. Первую часть первого сбора он работает индивидуально, а во второй части уже будет участвовать в командных упражнениях и упражнениях с мячом", - заявил главный тренер киевлян.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Руслан Ротань выбрал в "Динамо" номер, который принесет ему удачу.