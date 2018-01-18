В так называемой "ДНР" негативно отнеслись к принятому закону о реинтеграции Донбасса, поскольку считают, что он обернется эскалацией вооруженного конфликта.

Об этом заявил глава т.н. "ДНР" Александр Захарченко, сообщает "Донецкое агентство новостей".

По его словам, документ нарушает минские договоренности и срывает мирное урегулирование конфликта.

"Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на "законных" основаниях. Это полностью нарушает минские договоренности. Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу", - заявил Захарченко.

Как сообщала "Страна", 18 января, Верховная Рада во втором чтении проголосовала за закон о Донбассе и признала Россию страной-оккупантом. "За" было 282 голосов, "против" - 36. Всего в зале был зарегистрирован 351 депутат. Список пофракционного голосования обнародован на сайте парламента.