Apple после скандала с намеренным замедлением старых iPhone выпускает новое обновление операционной системы, в котором пользователи смогут отключить это замедление. Об этом в интервью телеканалу ABC сказал глава корпорации Apple Тим Кук.

В компании серьезно отнеслись к шквалу негодования пользователей, и решили не только снизить цены на сменную батарею, но и позволить следить за "здоровьем" батареи.

"Все очень прозрачно. Мы не делали такого прежде. Мы будем сообщать, что немного снижаем производительность, чтобы избежать внезапной перезагрузки, и, если вам это не нравится, вы можете отключить это", - сказал Кук.

При этом он не рекомендует отказываться от этой опции и говорит, что пользователи не не обратили достаточного внимания на разъяснения компании, мол это делалось для блага клиента.

"Может мы изъяснились недостаточно понятно. Мы искренне извиняемся перед всеми, кто думает, что у нас была какая-либо другая мотивация", - заявил глава Apple.

Напомним, что американка требует от Apple через суд триллион долларов компенсации.

Недавно Apple случайно дала пользователям вернуться на старые версии прошивки iOS.