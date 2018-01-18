Входящий в экспертный совет при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов заявил, что скандальный российский фильм "Матильда" запретили к прокату в Украине.

Причину издатель назвал туманную - участие в производстве ленты некоего музыканта, который находится в "черном списке", сообщает ТСН.

"Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", – пояснил Капранов.

Объяснение довольно странное и даже неожиданное, потому что в Украине запрещены к показу все фильмы, снятые и показанные в России после 1 января 2014 года.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России против ленты активно выступала бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, которая считает, что фильм оскорбляет чувства верующих. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками.

Сейчас в Украине также действует "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" и не могут въезжать в страну. Этот черный список в прошлом году состоял из 140 российских артистов, но уже в самом начале года нового пополнился новой партией деятелей искусства.

В этот список входят режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон.

Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) Украины уже запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.