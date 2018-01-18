Коллегия судей приморского райсуда Мариуполя и три присяжных приговорили бывшего военнослужащего и участника АТО Петра Д. к пожизненному лишению свободы за двойное убийство с ограблением.

Аналогичное наказание назначили его сообщнику - жителю Николаевской области, передает "Думская".

При задержании Петр Д. оказал сопротивление полицейским и даже угрожал взорвать пять боевых гранат РГД-5 и Ф-1 (впоследствии ветеран утверждал, что нашел их в парке Шевченко). Переговоры с ним вел замначальника ГУНП Алексей Вдовиченко. Офицеру удалось уговорить атошника сдаться.

Он был задержан 11 декабря 2015 года в Обсерваторном переулке Одессы.

По версии обвинения, незадолго до этого, 4 декабря 2015 года, Петр Д. и его друг зверски убили в прифронтовой Марьинке Донецкой области 80-летнюю школьную учительницу Тамару Моргачеву и ее взрослого сына Сергея, фермера, который накануне преступления выручил крупную сумму денег за сельхозпродукцию.

Их избивали руками и ногами, ломая кости и разрывая внутренние органы. Женщина скончалась от побоев, мужчину добили ударом ножа. После этого у убитых похитили $10 тысяч, такую же сумму в гривнах и драгоценности на 23 тысячи грн.

Правоохранители оперативно установили личности предполагаемых убийц и задержали их - одного на съемной квартире в Одессе, другого дома в Николаевской области.

Первоначально задержанные утверждали, что их и близко не было в Марьинке в тот страшный вечер, поскольку они демобилизовались еще в сентябре и с тех пор в прифронтовую полосу не возвращались. Однако обоих мужчин зафиксировали видеокамеры марьинского магазина и опознала продавщица.

Когда им предъявили эти улики, то преступники поведали другую версию: да, мол, приезжали 4 декабря в Донецкую область, но не убивать и грабить, а помочь возлюбленной Петра, у которой были проблемы с бывшим мужем - тем самым фермером Сергеем Моргачевым.

Не застав женщины дома и не найдя ее обидчика, они якобы вернулись в Одессу.

Коллегия посчитала показания обвиняемых ложными, а доказательства их вины, наоборот, убедительными.

Содеянное мужчинами квалифицировали по пунктам 1, 6, 12 части 2 ст. 115, части 4 ст. 187, части 1 ст. 263 и части 1 ст. 345 УК Украины - умышленное убийство двух человек, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц; разбойное нападение, направленное на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное группой и сопряженное с причинением тяжких телесных повреждений; незаконное обращение со взрывными устройствами и угроза убийством в отношении работника правоохранительных органов.

Все это потянуло на максимальное наказание в виде бессрочного заключения.

Суд также удовлетворил заявленный в рамках уголовного производства гражданский иск потерпевшего - сына и внука убитых. Преступникам надлежит компенсировать ему моральный ущерб в размере 2 млн 200 тысяч гривен.

Видео: youtube.com/Поліція Одещини

Как сообщала "Страна", командир бригады, который пытался убить подчиненного, отделался дисциплинарным взысканием.

В ночь с 6 на 7 декабря на территории военной части у подполковника Кокорева произошел конфликт с его заместителем, во время которого, по информации СМИ, он сначала пытался ударить подчиненного ножом, а затем приказал двум бойцам убить его.

Напомним, что факт задержания в Москве АТОшника Негоды подтвердили в СБУ.