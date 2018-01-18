Актер Сергей Горобченко госпитализирован с обострением панкреатита. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам актера, причиной госпитализации стало обострение панкреатита.

Горобченко сообщил, что вероятной причиной плохого обострения стали нервы и праздники.

"..Нервы… Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой!", - написал он.

"Панкреатит - дело тонкое… Так определили. С каждым может… Собирался утром на пробу, а доехал до больнички", - отметил он.

Помимо ленты "Бумер", актер Сергей Горобченко известен по ролям в сериалах "Доктор Живаго", "Ленинград" и другим.

Фото:instagram.com/sgorobchenko

Как сообщала "Страна", Олегу Табакову стало хуже, прогноз врачей неутешительный.

В январе сообщалось, что Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что в недуге актера обвинили стоматологов - ему диагностировали заражение крови, возникшее из-за установки зубных имплантов. Врачи не обратили на возникшие осложнения должного внимания. В результате у Табакова развился сепсис.