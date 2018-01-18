Выяснилось, что стало причиной госпитализации звезды фильма "Бумер" Горобченко
Актер Сергей Горобченко госпитализирован с обострением панкреатита. Об этом он сообщил в Instagram.
По словам актера, причиной госпитализации стало обострение панкреатита.
Горобченко сообщил, что вероятной причиной плохого обострения стали нервы и праздники.
"..Нервы… Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой!", - написал он.
"Панкреатит - дело тонкое… Так определили. С каждым может… Собирался утром на пробу, а доехал до больнички", - отметил он.
Помимо ленты "Бумер", актер Сергей Горобченко известен по ролям в сериалах "Доктор Живаго", "Ленинград" и другим.
Фото:instagram.com/sgorobchenko
Как сообщала "Страна", Олегу Табакову стало хуже, прогноз врачей неутешительный.
В январе сообщалось, что Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что в недуге актера обвинили стоматологов - ему диагностировали заражение крови, возникшее из-за установки зубных имплантов. Врачи не обратили на возникшие осложнения должного внимания. В результате у Табакова развился сепсис.