Производство продукции сельского хозяйства в Украине (без учета временно территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО) в 2017 году сократилось на 2,7%.

Об этом передает УкрАгроКонсалт со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По сравнению с 2016-м годом сельхозпредприятия сократили производство на 3,9%, а личные хозяйства населения – на 1,2%. Производство продукции растениеводства снизилось на 3,6%, животноводства – на 0,4%.

Сельхозпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 6,3% по сравнению с 2015 годом.

Индекс сельскохозяйственной продукции отражает относительный уровень изменений общих физических объемов продукции сельского хозяйства, произведенных за определенные периоды времени, которые выбраны для сравнения. Для определения индекса сельскохозяйственной продукции используются объемы продукции сельского хозяйства в постоянных ценах. За постоянные цены приняты средние цены 2010 года.

Как сообщала "Страна", в Украине резко выросло количество продуктов с ГМО. В реестр генетически модифицированных организмов источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, содержащих ГМО в Украине, внесены только соевый шрот.

Ранее в США заявили, что производство ГМО восстановит экономику Украины.