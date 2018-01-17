В авиастроительном госпредприятии "Антонов" заявили о хакерской атаке на свой сайт. По их словам, с него также началось распространение недостоверной информации.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"ГП "АНТОНОВ" официально сообщает, что вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковой информации "Открытое письмо". ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем, как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", – указано в сообщении.

В среду от имени предприятия было распространено "открытое письмо", в котором ГП "Антонов" якобы обвиняет Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в отсутствии поддержки и попытках "любыми путями" усложнить работу этого крупнейшего предприятия отечественного авиастроения.

Как сообщала "Страна", Украина и Россия готовы возобновить сотрудничество по самолетам "Руслан". При этом этот факт отказались комментировать в Объединенной авиастроительной корпорации и Росавиации, а также Минпромторге России. Однако информацию подтвердил источник, близкий к Кабмину Украины.

Ранее "Антонов" предлагал США вместе построить военный транспорт Ан-77.