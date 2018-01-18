Рожденного в Лондоне редкого жирафа назвали в честь невесты принца Гарри
Сотрудники Лондонского зоопарка назвали новорожденного детеныша жирафа-окапи в честь Меган Маркл, которая стала невестой британского принца Гарри.
"Новое рождение всегда повод для праздника, но появление Меган - это еще и отличная возможность привлечь внимание к окапи, которые являются вымирающим видом", - говорится в заявлении зоопарка, которое цитирует РИА Новости.
Жираф родилась 9 декабря.
Зоологи отмечают, что Меган является особенно подходящим именем для окапи, поскольку первые свидетельства о реальном существовании этого необычного животного, напоминающего лошадь, зебру и жирафа одновременно, представил губернатор Уганды Гарри Джонстон.
В 1900 году Джонстон, бывший членом Зоологического общества Лондона, послал в британскую столицу две шкуры окапи, ранее считавшихся мифическими существами.
Как сообщала "Страна", в Кении сняли видео с невероятными белыми жирафами. Их первыми заметили местные жители.
Напомним, что африканские львы и дымчатые леопарды оказались на грани вымирания.