Сотрудники Лондонского зоопарка назвали новорожденного детеныша жирафа-окапи в честь Меган Маркл, которая стала невестой британского принца Гарри.

"Новое рождение всегда повод для праздника, но появление Меган - это еще и отличная возможность привлечь внимание к окапи, которые являются вымирающим видом", - говорится в заявлении зоопарка, которое цитирует РИА Новости.

Жираф родилась 9 декабря.

Зоологи отмечают, что Меган является особенно подходящим именем для окапи, поскольку первые свидетельства о реальном существовании этого необычного животного, напоминающего лошадь, зебру и жирафа одновременно, представил губернатор Уганды Гарри Джонстон.

В 1900 году Джонстон, бывший членом Зоологического общества Лондона, послал в британскую столицу две шкуры окапи, ранее считавшихся мифическими существами.

Как сообщала "Страна", в Кении сняли видео с невероятными белыми жирафами. Их первыми заметили местные жители.

Напомним, что африканские львы и дымчатые леопарды оказались на грани вымирания.