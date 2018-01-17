46-летняя украинка, проживающая в городке Еджвотер, штат Нью-Джерси, выиграла 5 000 000 долларов в лотерею Нью-Йорка после того, как купила не тот билет, который собиралась.

Оксана Захарова, мама двоих детей, делала покупки в Манхэттене и решила приобрести за 1 доллар обычный лотерейный билет, который нужно поскоблить, чтобы увидеть выигрыш, пишет издание USA Today.

Продавец неверно понял просьбу Оксаны и продал ей билет, который в 10 раз дороже. Но в итоге этот билет дал возможность и выиграть больше, и получить крупные выплаты на ближайшие 20 лет жизни, а также пожизненные выплаты чуть меньше.

Фото: usatoday.com

"Когда продавец вручил мне неправильный билет, я расстроилась, но решила все-таки купить его, – рассказала украинка журналистам. – Я вообще использовала билет как книжную закладку в течение нескольких недель, прежде чем решила соскоблить его".

Когда Оксана Захарова в конце концов решила стереть защитную полосу на билете, она была настроена скептически: "Я никогда ничего не выигрываю. Я была уверена, что билет поддельный. Пока меня не привели в офис, я не знала, что это действительно случилось".

В течение следующих 19 лет Оксана Захарова будет получать годовые выплаты размером 260 000 долларов (чистые 172 000 долларов) и одну дополнительную выплату размером 60 000 долларов (чистые 39 000 долларов). Затем она будет продолжать получать ежегодную чистую выплату размером 172 000 долларов до конца своей жизни.

Захарова поделилась с изданием, что планирует поехать с семьей в отпуск на Багамы, но больше всего счастлива, что ее дети смогут получить высшее образование без кредитов на обучение.

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