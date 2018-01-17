В ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС России и ПВО ЮВО истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 совершили посадку на автотрассу.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы округа Вадима Астафьева.

"Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом - самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо", - сообщил Астафьев.

Он уточнил, что маневр производился на автодороге, ведущей из Ростовской в Волгоградскую область.

Военный подчеркнул, что впервые в истории российских ВКС тяжелые истребители приземлились на автомобильную автотрассу. До этого такое упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.

Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов.

Учения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа начались в понедельник. Маневры проводятся в Ростовской области и Краснодарском крае и продлятся до четверга.

Видео: youtube.com/ТАСС

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