В нынешнем эпидемиологическом сезоне циркулируют три штамма гриппа, которые частично отличаются от прогнозированных. Впрочем, специалисты призывают все равно делать прививки.

Об этом на брифинге рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская, сообщает "Укринформа".

"В этом году сложилась такая ситуация: циркулирует три штамма вируса гриппа: два типа А - H3N2 и тот, которого боятся и люди, и клиницисты - H1N1, и один штамм вируса гриппа типа В. На сегодняшний день, по данным Европейского центра по контролю заболеваемости, большинство циркулирующих штаммов типа В не совпадают с вакцинными штаммами. Также проблема со штаммом гриппа типа А(H3N2). Но штамм гриппа А(Н1N1) полностью входит во все рекомендованные вакцины, что обеспечивает защиту именно от этого опасного гриппа", - сказала Голубовская.

По ее словам, сегодня в США и Великобритании большое количество госпитализированных, и есть смертельные случаи из-за осложнений после гриппа, преимущественно среди детей до 5 лет и людей старше 65 лет. Рост заболеваемости вызван вирусом типа А. Также, по ее словам, Европейский центр по контролю заболеваемости пока не дает прогнозов относительно того, как вирус гриппа себя будет вести в европейском регионе.

"Сезон заболеваемости только начался в европейских странах. Когда он дойдет до Украины и как будет себя вести, мы не знаем", - сказала Голубовская.

Она отметила, что группы риска при заболеваемости гриппом давно известны: это больные с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, беременные, лица, принимающие ацетилсалициловую кислоту, особенно моложе 19 лет.

Лица, входящие в эти группы риска, должны при заболевании гриппом обращаться к врачам как можно раньше, при повышении температуры до 38,5 или при тяжелом состоянии.

Сейчас в Украине, по словам специалистов, фиксируется больше случаев вируса гриппа типа В.

"У нас сейчас превалирует вирус гриппа типа В, а эпидемии гриппа В никогда не были столь интенсивными как эпидемии гриппа А, особенно когда речь идет о новом штамме. ... Сейчас мы не имеем увеличения количества заболеваемости, но есть распространение вируса гриппа типа В двух генетических ветвей (которые уже были в Украине, и от них у населения сформировался иммунитет - Прим. Ред.). В этом году не ожидаем высокого подъема заболеваемости", - отметила на брифинге заведующая отделом респираторных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Алла Мироненко.

Она подчеркнула, что делать вакцинацию против гриппа все же стоит, поскольку прививки у вакцинированного человека снижает риски заболеть гриппом, а течение заболевания в случае его возникновения проходит без осложнений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве с осложнениями от гриппа и ОРВИ госпитализировали 171 человека.

Также график прививок в Украине 2017-2018. Когда нужно вакцинировать детей.