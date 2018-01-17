В среду, 17 января в городе Белая Церковь состоялся центральный матч 30 тура УХЛ. Местный "Белый Барс" принимал МХК "Динамо". В случае успеха, хозяева могли одержать в хоккейном чемпионате Украины пятую победу подряд.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами: МХК "Динамо" играло без своего лидера Владимира Чердака, дисквалифицированного решением СДК, а в составе "Белого Барса" отсутствовали Михаил-Максим Ядловский и Никита Лесников.

Счёт хозяева открыли уже на третьей минуте поединка – Владислав Куцевич с передачи Максима Разумова отправил игровой снаряд в ворота Владислава Гурко. Однако, ответа от "динамовцев" долго ждать не пришлось – ответную шайбу в большинстве забросил Богдан Поддубный.

Даже учитывая то, что в команде Александра Сеуканда сегодня был недокомплект и в Белую Церковь приехало всего 15 полевых игроков + 2 вратаря, "сине-белым" на экваторе поединка удалось реализовать своё второе большинство – шайбу на свой счёт записал Игорь Худяков.

Игроки "Белого Барса" мгновенно отреагировали на пропущенный гол – Руслан Ромащенко точным броском сравнил счёт. Под конец второго периода в результате затяжной атаки игрокам белоцерковского клуба всё-таки удалось вырваться вперёд благодаря шайбе Максима Ромахина. Для форварда "барсов" этот гол стал вторым в текущем сезоне.

Заключительная двадцатиминутка стартовала с атак "динамовцев" на ворота "барсов", однако отсутствие лидера Владимира Чердака и всего три пятёрки на льду дали о себе знать. Усталостью хоккеистов харьковского клуба воспользовался Руслан Ромащенко, когда на 50-й минуте мощным броском пробил Владислава Гурко, увеличив таким образом разрыв между командами.

Пятую шайбу в ворота подопечных Александра Сеуканда забросил Максим Разумов, установив окончательный счёт в поединке. Отметим, что эта шайба стала четвёртой для Разумова после возвращения в "Белый Барс" – всего в 4 поединках форвард набрал 8 (4+4) очков.

Ранее в поединке 30-го тура "Донбасс" разгромил "Галицких Львов" в Дружковке. Эта победа стала 28-й подряд для донецкого клуба, таким образом установив новый рекорд для чемпионатов Украины по хоккею.

Следующий матч УХЛ состоится уже завтра – "Кременчук" сыграет с "Волками" на "Айсберге", где завершилась масштабная реконструкция арены. Начало матча в 18:00, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

"Белый Барс" - МХК "Динамо" 5:2 (1:1; 2:1; 2:0)

Шайбы: 1:0 Куцевич (Даниленко, Разумов), 01:45. 1:1 Поддубный (Олейник - больш.), 07:17. 1:2 Худяков (Поддубный, Максименко - больш.), 29:25. 2:2 Куцевич (Ромащенко, Тимченко), 30:12. 3:2 Ромахин (Ромащенко, Табашник), 37:59. 4:2 Ромащенко (Куцевич, Табашник - двойн. больш.), 49:05. 5:2 Разумов (Ромащенко, Герцик), 57:58.

Составы:

"Белый Барс": Качула; Грицюк - Табашник, Герцик - Воронин, Васильев - Гриценко, Ведмедев - Савченко; Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Разумов, Козиенко - Дурдыев - Печерских, Ромахин - Нетеса - Гуменюк.

МХК "Динамо": Гурко; Лисин - Поддубный, Гребёнкин - Бабчук, Ступницкий - Григорьев; Худяков - Максименко - Олейник, Хохлов - Халин - Колядинский, Семененко - Праведный - Куликов.

Как сообщала "Страна", "Белый барс" победил "Динамо", а "Донбасс" разгромил "Галицких Львов". В рамках 17-то тура УХЛ игроки "МХК Динамо" на домашнем льду в Харькове принимали хоккеистов "Белого барса". Матч завершился разгромом хозяев 3:8.

Отметим, что в Украинской хоккейной лиге дважды обновили рекорд "скорострельности".