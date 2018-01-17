Экс-премьер министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко действительно в начале 2007 году был недопущен на территорию России.

Об этом Азаров заявил на своем Youtube-канале, комментируя заявление грузинского телеканала "Рустави-2" о якобы "письме Порошенко", в котором он указал, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко и является одним из основателей Партии регионов.

"Работая тогда в правительстве, я прекрасно помню информацию о том, что Порошенко тогда задержали в аэропорту "Пулково" г. Санкт-Петербург и именно тогда ему запретили въезд в Россию. Эту информацию я могу подтвердить. Порошенко всегда говорит сегодня одно, а завтра другое. Поэтому он вполне мог писать любые объяснения. Но какие-то объяснительные он писал точно", - сообщил Азаров.

А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что "в интересах России привлекаю инвестиции". Канал Рустави-2 обнародовал "письма Порошенко" к ФСБ.

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