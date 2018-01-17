Полицейская служба безопасности Норвегии считает, что хакеры, работающие на разведслужбы иностранных государств, в начале января взломали компьютерную сеть регионального управления здравоохранения.

Как сообщила в среду Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK), в норвежской спецслужбе пока не уточняют, могли ли злоумышленники получить доступ к данным о состоянии здоровья жителей страны или иным конфиденциальным сведениям.

"Существует подозрение, что кто-то занимается сбором информации для иностранного государства. Информации, которая может нанести значительный ущерб национальным интересам в сфере здравоохранения и государственной инфраструктуры, если она станет известна такому иностранному государству или окажется разглашена иным образом", - заявила журналистам представительница Полицейской службы безопасности Лине Нюгор, уточнив, что пока слишком рано говорить о том, кто именно мог стоять за взломом.

По ее словам, речь может идти о совершении преступления, предусмотренного статьей 121 нового УК Норвегии - сборе составляющих гостайну сведений в пользу иностранного государства или террористической организации. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Расследованием инцидента спецслужба будет заниматься совместно с управлением полиции по борьбе с организованной преступностью и особо опасными преступлениями Kripos.

Атаке хакеров подверглись компьютеры управления здравоохранения Юго-Восточной Норвегии - региона, где проживает больше половины населения королевства и расположена его столица - Осло. В ведомстве отмечают, что пока ничто не указывает на то, что атака хакеров как-то отразилась на работе норвежских больниц или безопасности пациентов.

В 2017 году руководство управления было вынуждено уйти в отставку после того, как выяснилось, что работавшие удаленно иностранные технические специалисты как минимум на несколько недель по ошибке получили доступ к конфиденциальным данным о здоровье людей, проходящих лечение в больницах юго-востока Норвегии. В электронных медкартах можно было найти сведения о проблемах наблюдаемых врачами норвежцев с алкоголем и наркотиками, перенесенных венерических заболеваниях, совершенных абортах и т.п.

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