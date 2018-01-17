Власти Турции намерены предпринять все необходимые меры, чтобы помешать США создать "армию для защиты границ" в Сирии из отрядов курдов.

Об этом передает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Турции.

"Мы не допустим создания террористического коридора и террористической армии вдоль нашей границы. Предпримем все необходимые меры, чтобы этого не допустить", - говорится в обнародованном сообщении.

Кроме того, Совбез Турции выступил с требованием к США, чтобы они "немедленно изъяли все вооружение, которые было поставлено курдским формирования в Сирии".

Ранее 16 января глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит вооружения сирийских курдов из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) со стороны США.

14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") полковник Томас Вил сообщил, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии" из числа бойцов СДС. По словам Вила, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек". Действовать же она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг сирийского Африна, где преобладает курдское население.

С резким осуждением американской инициативы выступил МИД Турции, а турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что США "играют с огнем".

Официальный Дамаск считает, что планы Вашингтона представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии.

Как сообщала "Страна", Турция нанесла артудар по позициям курдов на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Турция готова в течение недели провести военную операцию против курдов в Африне и Манбидже.

Отметим, что Вашингтон не признал референдум о независимости Курдистана.