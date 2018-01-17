Молодой китаец решил показать друзьям, как он может плыть подо льдом. В итоге им пришлось спасать моржа, который не мог выбраться из-подо льда реки Вэйхэ в городском округе Вэйфан (провинция Шаньдун, Китая).

Об этом сообщает портал rai77.

Экстремальный заплыв в исполнении китайского моржа был запечатлен неизвестным очевидцем происшествия. Молодой человек, проплыв несколько метров подо льдом, попытался выбраться наружу, но разбить толстую ледяную корку он самостоятельно не смог.

Парню повезло, что наблюдавшие за происходящим друзья быстро все поняли и сразу же бросились ему на помощь. Они сделали прорубь, а затем помогли экстремалу выбраться на сушу.

Видео: daytube.az

Как сообщала "Страна", полицейские в Херсоне спасли полуголого моржа, которого вор оставил без одежды. В момент, когда "морж" пошел окунуться, неизвестный вор стащил его рюкзак.

Напомним, как в январе моржи Одессы открыли купальный сезон 2018 года на Золотом берегу.