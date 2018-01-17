Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили считает, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории Украины.

В эфире телеканала "News One" в среду он сообщил, что Управление государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области обжаловало принятое в его пользу 3 января 2018 года решение Окружного административного суда Киева, который отказал Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", - заявил Саакашвили.

На 22 января Киевский апелляционный административный суд назначил рассмотрение апелляции Управления ГМС Украины в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января. Заседание начнется в 10:00.

Как сообщала "Страна", адвокаты Саакашвили получили официальный отказ в статусе беженца и объявили новые суды с ГМС.

Ранее у Саакашвили отменили запланированный марш. Хотят переговорить с остальной оппозицией.

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