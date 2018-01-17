Сегодня Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий встретился с известным украинским спортсменом, боксером Александром Усиком.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Встреча состоялась в резиденции предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Александра Усика сопровождал его тренер Сергей Ватаманюк.

Во встрече также принял участие архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

Украинский боксер поздравил Предстоятеля с Рождеством Христовым и новогодними праздниками и подарил ему на память собственные боксерские перчатки с автографом. Прославленный чемпион рассказал о своей профессиональной деятельности и попросил молитв у Митрополита.

Фото: church.ua

Архипастырь пожелал гостю здоровья и Божьего благословения в спортивной деятельности.

Александр Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира (2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины. По версии авторитетного боксерского издание The Ring", Александр Усик в 2017 году поднялся на первую строчку рейтинга лучших боксеров-тяжеловесов мира.

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