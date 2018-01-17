В рамках расследования одного из самых громких провалов американской разведки в США арестовали экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли.

Он был задержан в понедельник в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди, передает ВВС. Его задержание стало итогом расследования одного из самых серьезных провалов американской разведки за последние годы.

Расследование началось в 2012 году, после того как в течение двух лет были посажены в тюрьму или убиты около 20 информантов ЦРУ в Китае.

Расследование вело ФБР. Издание называет его "причиной трений" между двумя американскими спецслужбами.

По данным журналистов, сейчас основная версия контрразведки состоит в том, что информацию об источниках Китаю сообщал Джерри Чунь Шин Ли.

Операция ЦРУ в Китае: ключевые даты

2010 год. Информации от глубоко законспирированных источников США среди чиновников китайского правительства становится меньше

2011 год. Информаторы начинают исчезать. Непонятно, произошла ли хакерская атака на ЦРУ, или крот помог китайцам выявить агентов

2012 год: ФБР начинает расследование

Май 2014. Пятеро офицеров китайской армии обвинены в краже коммерческих тайн и внутренних документов американских компаний. В том же месяце Китай заявил, что является главной мишенью для американских шпионов

2015 год. ЦРУ отзывает сотрудников из посольства США в Пекине из-за опасений, что данные, похищенные из правительственных компьютеров, могут раскрыть агентов

Апрель 2017. Пекин предлагает значительные денежные вознаграждения за информацию об иностранных шпионах

Май 2017. Четверо бывших чиновников ЦРУ сообщают The New York Times, что в период с 2010 по 2012 год китайцы убили или посадили более 20 информаторов ЦРУ

Июнь 2017. Бывший американский дипломат Кевин Мэлори арестован и обвинен в предоставлении секретных документов китайском агенту

Январь 2018. Бывший офицер ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли арестован

Кто такой Джерри Чунь Шин Ли

Как следует из материалов судебного дела, 53-летний Джерри Ли с 1982-го до 1986 года служил в армии США. В 1994 году он начал карьеру в ЦРУ. По данным американских СМИ, Ли работал в Гонконге и участвовал в проведении секретных операций и вербовке информантов в материковом Китае. У него имелся доступ к секретным данным.

В 2007 году Ли ушел из ЦРУ. "Его знакомые говорили, что он был разочарован работой в управлении, после того как его карьера зашла в тупик", - пишет New York Times.

После ухода из ЦРУ Ли остался в Гонконге и нашел работу в престижном аукционном доме. До задержания он возвращался в США только один раз, в 2012 году.

Визит в США

Во время визита Ли в США в 2012 году расследование ФБР уже шло полным ходом - агенты пытались понять, почему ЦРУ теряет информантов в Китае. Ли был в списке подозреваемых.

В 2012 году спецслужбы провели обыски в отелях, где останавливался Ли в штатах Вирджиния и Гавайи. Самого Ли допросили пять раз.

Как следует из заявления министерства юстиции, в его комнатах нашли рукописные заметки с настоящими именами и телефонами агентов ЦРУ под прикрытием.

Ли покинул США в 2013 году, говорится в материалах судебного дела. Почему он вернулся спустя четыре года, пока не известно.

Как сообщала "Страна", спецслужбы США назвали своим провалом успех ракетно-ядерной программы КНДР.

В начале президентства Дональда Трампа разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США.

Отметим, что певец Моби заявил о давлении на него ЦРУ в связи с "делом Трампа".