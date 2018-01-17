В США задержали экс-сотрудника ЦРУ, которого подозревают в шпионаже на Китай
В рамках расследования одного из самых громких провалов американской разведки в США арестовали экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли.
Он был задержан в понедельник в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди, передает ВВС. Его задержание стало итогом расследования одного из самых серьезных провалов американской разведки за последние годы.
Расследование началось в 2012 году, после того как в течение двух лет были посажены в тюрьму или убиты около 20 информантов ЦРУ в Китае.
Расследование вело ФБР. Издание называет его "причиной трений" между двумя американскими спецслужбами.
По данным журналистов, сейчас основная версия контрразведки состоит в том, что информацию об источниках Китаю сообщал Джерри Чунь Шин Ли.
Операция ЦРУ в Китае: ключевые даты
- 2010 год. Информации от глубоко законспирированных источников США среди чиновников китайского правительства становится меньше
- 2011 год. Информаторы начинают исчезать. Непонятно, произошла ли хакерская атака на ЦРУ, или крот помог китайцам выявить агентов
- 2012 год: ФБР начинает расследование
- Май 2014. Пятеро офицеров китайской армии обвинены в краже коммерческих тайн и внутренних документов американских компаний. В том же месяце Китай заявил, что является главной мишенью для американских шпионов
- 2015 год. ЦРУ отзывает сотрудников из посольства США в Пекине из-за опасений, что данные, похищенные из правительственных компьютеров, могут раскрыть агентов
- Апрель 2017. Пекин предлагает значительные денежные вознаграждения за информацию об иностранных шпионах
- Май 2017. Четверо бывших чиновников ЦРУ сообщают The New York Times, что в период с 2010 по 2012 год китайцы убили или посадили более 20 информаторов ЦРУ
- Июнь 2017. Бывший американский дипломат Кевин Мэлори арестован и обвинен в предоставлении секретных документов китайском агенту
- Январь 2018. Бывший офицер ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли арестован
Кто такой Джерри Чунь Шин Ли
Как следует из материалов судебного дела, 53-летний Джерри Ли с 1982-го до 1986 года служил в армии США. В 1994 году он начал карьеру в ЦРУ. По данным американских СМИ, Ли работал в Гонконге и участвовал в проведении секретных операций и вербовке информантов в материковом Китае. У него имелся доступ к секретным данным.
В 2007 году Ли ушел из ЦРУ. "Его знакомые говорили, что он был разочарован работой в управлении, после того как его карьера зашла в тупик", - пишет New York Times.
После ухода из ЦРУ Ли остался в Гонконге и нашел работу в престижном аукционном доме. До задержания он возвращался в США только один раз, в 2012 году.
Визит в США
Во время визита Ли в США в 2012 году расследование ФБР уже шло полным ходом - агенты пытались понять, почему ЦРУ теряет информантов в Китае. Ли был в списке подозреваемых.
В 2012 году спецслужбы провели обыски в отелях, где останавливался Ли в штатах Вирджиния и Гавайи. Самого Ли допросили пять раз.
Как следует из заявления министерства юстиции, в его комнатах нашли рукописные заметки с настоящими именами и телефонами агентов ЦРУ под прикрытием.
Ли покинул США в 2013 году, говорится в материалах судебного дела. Почему он вернулся спустя четыре года, пока не известно.
Как сообщала "Страна", спецслужбы США назвали своим провалом успех ракетно-ядерной программы КНДР.
В начале президентства Дональда Трампа разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США.
Отметим, что певец Моби заявил о давлении на него ЦРУ в связи с "делом Трампа".