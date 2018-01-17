По итогам 2017 года Украина занимает 3 место по объему финансирования среди стран-получателей кредитов от Европейского банка реконструкции и развития с суммой в €581 млн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

1-е место заняла Турция с кредитом в €1,54 млрд, 2-е место у Египта, которому банк ссудил €1,41 млрд,

Общая сумма кредитов, выданных разным странам ЕБРР в 2017 году составляет €9,7 млрд, что превышает сумму, выданную в 2016 году на €0,3 млрд.

Количество проектов в разных странах, получивших кредиты от ЕБРР в прошлом году, достигло максимального исторического уровня - 412. годом ранее ЕБРР рапортовал о финансировании 378 проектов.

Объем кредитования проектов в области «зеленой» энергетики также увеличился с €2,8 млрд - в 2016-ом до €4,1 млрд - в 2017-ом. Их доля в общем объеме новых кредитов банка составляет 43%.

Ранее "Страна" сообщала, что Евробанк ищет компанию, которая построит мусорный завод для Львова.

Также Всемирный банк вслед за МВФ грозит не дать денег, если примут закон об Антикоррупционном суде в редакции Порошенко.