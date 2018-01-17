С 20 часов среды начинает действовать режим ограничения въезда грузовых автомобилей на территорию Киевской области по международным трассам.

Об этом говорится на странице министерства внутренних дел в Twitter.

"17 января с 20:00 будет ограничен въезд на территорию Киевской области грузовых транспортных средств по трассам международного значения", - говорится в сообщении.

Также в МВД напомнили, что этой ночью, с 17 на 18 января, с 00:00 будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям.

Ограничение продлится на период снегопада.

Как сообщала "Страна", "Жуляны" и "Борисполь" работают по графику, несмотря на снегопад.

Ранее мы писали, как снегопад повлиял на Киев и Украину.