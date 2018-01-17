В течение 2017 года (с января по ноябрь) производство маргарина в Украине увеличилось на 24% в сравнении с годом ранее и составило 203,2 тыс. тонн (163,9 тыс. тонн в 2016-ом году).

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

В текущем году масложировая отрасль продолжает демонстрировать более высокие показатели чем два года перед этим.

В ноябре 2017 года средние и крупные предприятия Украины произвели в совокупности 22,2 тыс. тонн маргарина. Это на 2,2% меньше чем месяцем ранее (22,7 тыс. тонн) и на 16,2% меньше чем в ноябре 2016-го (19,1 тыс. тонн).

По экспорту сливочного масла в Евросоюз Украина заняла второе место. По данным американских коллег, в период с января по октябрь 2017 года наша страна занимала восьмую позицию по объемам экспортируемого масла в мировом рейтинге поставщиков данного продукта.

По информации ГФС, основными покупателями этого продукта в 2017 году стали Марокко (21% от всего объема), Турция (19% от общего объема) и Нидерланды (8%).

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе начался дефицит сливочного масла из-за аппетитов Китая - СМИ.

Также Минздрав собирается запретить трансжиры в пищевых продуктах.