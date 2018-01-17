В амстердамском музее Ван Гога выставили неизвестную ранее картину этого знаменитого голландского художника. Монохромный эскиз "Холм Монмартр с карьером", датируемый 1886 годом, относится к периоду, когда Ван Гог жил в Париже, передает ВВС.

Ранее неизвестная картина хранилась в одной из частных коллекций, где провела почти век. Еще один похожий рисунок хранился в фондах самого музея.

"Подобное открытие всегда очень значимо. Это действительно исключительный случай", - сообщил журналистам AFP старший научный сотрудник музея Ван Гога в Амстердаме Тео Меедендорп.

Эти произведения напоминают работы Ван Гога, которые он делал во время обучения в академии изящных искусств в Антверпене. Они демонстрируют, что в то время художник все еще активно искал свой стиль.

Неизвестную работу обнаружили в 2013 году, когда ее привезли в Музей Ван Гога для проведения экспертизы, рассказал Тео Меедендорп. Однако музей, по просьбе бывшего владельца, не сообщил об этой находке сразу.

"Мы подтвердили, что работа действительно была создана самим Ван Гогом", - сказал Меедендорп.

Эксперты музея считают, что эскиз изначально был частью коллекции Винсента и Тео Ван Гогов.

После смерти Тео его вдова Джоанна передала работу торговцу предметами искусства. Он продал рисунок в 1917 году, после чего о нем ничего не было известно.

С тех пор работа нигде не выставлялась и не указывалась ни в одной публикации, посвященной художнику.

Фото: bbc.com/

Как сообщала "Страна", картину известного художника нашли под лестницей и теперь продают на Sotheby's за 1,5 миллионов фунтов.

"Это очень хорошая картина Констебля", - сказал эксперт, когда уходил из гостей и случайно заметил картину, стоящую под лестницей.

Напомним, что в лаврской галерее будут показывать ожившие картины.