Трудовая миграция в Европу ассоциируется с неквалифицированным трудом. Национальный банк Польши отчасти подтвердил это, об этом сообщает UBR.

Сразу 70% украинцев работает на заводах и строительных площадках на тех участках, где не требуется высокая квалификация или профессиональные знания. На такую работу берут сразу после короткого обучения. В этой сфере украинцы зарабатывают от 800 до 2000 злотых за месяц.

Но есть граждане Украины, которые стали "белыми воротничками". По данным польского Центробанка количество таких людей не более 5%.

Они могут устроиться на должность менеджеров, администраторов и другими высокооплачиваемыми специалистами. Их с удовольствием принимают в международные и польские компании. Здесь уже уровень оплаты составляет 6000-8000 злотых, что является эквивалентом 2000 долларов США.

Размеры оплаты "белых воротничков" достаточны для покрытия всех необходимых расходов, аренды жилья и даже путешествий. А также уровень оплаты труда позволяет украинцам помогать своим родным, оставшимся на родине.

В общей сложности украинцы в Польше зарабатывают до 8 миллиардов злотых. 5 миллиардов злотых "белые и синие воротнички" отправляют домой в виде финансовой поддержки. Эти данные зафиксированы в отчетах польского Центробанка.

Как сообщает "Страна", стало известно, сколько украинцев эмигрировало в Польшу.

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