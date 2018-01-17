Решение о возложении специальных обязанностей на НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа для населения по спецене повлечет за собой миллиардные убытки для государства.

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ - это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирования цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать", - сказал Коболев.

Он подчеркнул, что этот вопрос не должен находиться в политической плоскости.

"Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства", - отметил Коболев.

По его словам, продолжение возложение специальных обязанностей на "Нафтогаз" до 2021 года будет означать потерю миллиардов прибылей.

До этого заседании правительства Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля сделать запрос в "Нафтогаз Украины", по какой нацене он как трейдер готов поставлять газ для населения.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ настойчиво требуют поднять цену на газ для украинцев.

Также украинцам повысят цены на газ уже с апреля.