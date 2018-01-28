Прокуратура Киевской области сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении бывшего государственного исполнителя, внесшего ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Злоумышленник также предоставил постороннему лицу копию личного ключа, а также свои логин и пароль для несанкционированного доступа в этот реестр.

Правоохранители уточнили, что сообщник чиновника должен был в оговоренное время войти в реестр и совершить несанкционированное регистрационное действие относительно наложения ареста и снятия ареста в отношении определенной ими недвижимости.

Государственному исполнителю за такие действия грозит лишение свободы до 6 лет за несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

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