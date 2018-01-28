Верховный Суд сообщил реквизиты для оплаты судебного сбора, также на сайте Верховного Суда доступна оплата судебного сбора в онлайн режиме

Платежные реквизиты для перечисления судебного сбора в гривнях следующие:

Получатель средств: УГКСУ в Печерском районе

Код получателя (код по ЕГРПОУ): 38004897

Банк получателя: ГУ ГКСУ в г. Киеве

Код банка получателя (МФО): 820019

Счет получателя: 31213207700007

Код классификации доходов бюджета: 22030102 "Судебный сбор (Верховный Суд, 055)"

Назначение платежа: *101; __________ (код клиента по ЕГРПОУ для юридических лиц (дополняется слева нулями до восьми цифр, если значащих цифр меньше 8), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - физического лица (всегда 10 цифр) или серия и номер паспорта гражданина Украины) Судебный сбор, по иску ___________ (ФИО или название учреждения, организации истца), ВЕРХОВНЫЙ СУД (название соответствующего кассационного суда, где рассматривается дело).

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