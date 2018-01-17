В среду, 17 января, СБУ обыскала квартиру Николая Санжаревского – главного солиста Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

Сам Санжаревский, который недавно женился, сообщил в Facebook, что вернулся из-за границы во Львов – и тут же посетил областное управление СБУ.

"По собственной инициативе посетил СБУ. Имею назначенный день собеседования", – написал солист.

Перед походом в СБУ артист балета появился в списках сайта "Миротворец".

Руководство Львовского театра оперы и балета не прокомментировало события вокруг своего солиста, а лишь сообщило, что "будет назначено служебное расследование".

"Страна" разбиралась, в чем обвиняют солиста Львовской оперы.

Кто такой Николай Санжаревский

Артисту 35 лет. Он окончил Львовское училище культуры и искусств. В 2005 году – Киевский университет культуры и искусств. Гастролировал во многих странах Европы.

Фото: Facebook.com

Во Львовской опере он известен по партиям Квазимодо из "Эсмеральды", Шута из "Лебединого озера", черта и бога-творца из "Сотворения мира".

Солист участвовал в фолк-опере "Когда цветет папоротник", премьера которой состоялась недавно.

Фото: Facebook.com

Помимо выступлений в театре Николай Санжаревский является арт-директором и учителем в львовской Школе академического и современного балета.

У него множество детей-воспитанников, с которыми артист и педагог ездит на гастроли.

В чем его обвиняют

Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста после того, как активисты сайта "Миротворец" включили его в свою базу за якобы антиукраинские взгляды.

По данным СБУ, в 2015 году в отношении Санжаревского уже проводилась проверка, ему было вынесено официальное предостережение.

Данные о танцовщике появились на "Миротворце" 8 января. Солиста заподозрили в "пособничестве террористам", "ведении антиукраинской пропаганды", а также сборе средств для "ДНР".

До этого информацию о взглядах солиста обнародовала активистка из Одессы Елена Добровольская.

По ее словам, с начала Майдана страничка Санжаревского "ВКонтакте" репостила записи, где происходившее называлось государственным переворотом. А во время АТО на странице с именем артиста появились репосты записей от лояльних сепаратистам пабликов.

Артисту также припомнили "шокирующий", с точки зрения Добровольской, эпизод на гастролях в Минске.

Два месяца назад воспитанники собственной школы балета Санжаревского выступали на конкурсе, где на сцене рядом с российским подняли флаг "ДНР". На это не отреагировал ни сам Санжаревский, ни родители детей, которые у него учатся. Позже солист объяснил, что его дети не для того год тренировались, чтобы пропустить этот конкурс.

"Резкий переход к евроинтеграции вызовет обнищание"

Сам Санжаревский заявил, что потерял доступ к своей странице "ВКонтакте" еще в 2014 году.

"18 июня 2014 есть пост на моей странице в ФБ, где я информирую о том, что страница в ВК мной не контролируется", – написал он в Facebook.

В среду, 17 января Санжаревский дал интервью Радио "Свобода". В нем певец заявил, что действительно модерировал группы Антимайдана.

"Я заявляю, что в конце 2013 года и в 2014 году я был администратором страницы под названием "Антимайдан" в одной из соцсетей. Почему я это делал? Возможно, отчасти из-за пропаганды, частично из-за экономических и исторических моих знаний. Я считал, что резкий переход к евроинтеграции для тогдашней экономики страны приведет ко многим негативным последствиям, таким как уменьшение ВВП и обнищание определенной части населения", – рассказал солист Львовской оперы.

По его словам, он действительно регистрировал электронные кошельки, которые искала СБУ – с целью помочь тем, кто страдает от конфликта, который был в то время полном разгаре.

"Тогда многие пытались помочь, чем кто мог. Я считал, что мой долг – помочь, я работаю с детьми. Но мои добрые намерения были использованы не в тех целях. И когда я это увидел, прекратил всякую деятельность, запросил у "Вебмани" блокирования этих кошельков, что через некоторое время и сделали", – рассказал Санжаревский.

Николай Санжаревский. Фото - Радио "Свобода"

Он допускает, что конфликт инспирировали его конкуренты. "Я считаю, что есть люди, которым я мешаю с точки зрения профессиональной деятельности ... в мире искусства довольно сильная конкуренция", – заявил танцор.

Тем временем на странице артиста начали появляться посты в его поддержку.

Текст постов примерно одинаковый: "8 января началась целенаправленная акция по дискредитации Николая Санжаревского, ведущего артиста балета, которому приписывают антиукраинские взгляды и действия. Я против спланированной травли в СМИ по отношению к Николаю Санжаревского. Я против спекуляций, фальсификаций и лжи по отношению к нему лично и к балетной школе, которую он создал как образовательный проект для детей".