В Украине появилось подозрение на дифтерию. Это случилось впервые за два года. Опасное заболевание заподозрили у одного из пациентов в Луганской области, однако диагноз еще не подтвержден лабораторно.

Об этом заявил на брифинге 30 января победитель конкурса на должность директора Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

Опасность вспышки дифтерии в Украине

Ранее о том, что после эпидемии кори в Украине может появиться вспышка дифтерии, предупредил известный доктор Комаровский.

По его словам, после вакцинации от кори есть на 80-85% защитная реакция. А вот от дифтерии нужно привиться три раза подряд, а потом каждые 10 лет вакцинироваться.

"В прошедшую эпидемию взрослых умерло в 2-3 раза больше, чем детей. При дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира – 10-15% заболевших. Умирает каждый десятый. Дифтерия придет обязательно, она не может не прийти, это биологические законы", - заявил Комаровский.

Как распознать дифтерию

Дифтерия – это инфекционное заболевание, вызываемое бациллой Леффлера, она же дифтерийная палочка). Чаще всего бактерия поражает ротоглотку, также иногда затрагивает гортань, бронхи, кожу, глаза, половые органы. Передается воздушно-капельным путем, но возможен и контактно-бытовой путь передачи, а также через зараженную пищу.

Инкубационный период продолжается от 2 до 10 дней. Далее проявляются симптомы: повышение температуры, сильная слабость, бледность кожи, отек мягких тканей шеи, небольшая боль в горле, трудность при глотании, и другие. Наиболее характерный симптом – пленчатый налет на тканях глотки, гортани и неба, чаще всего грязно-белого цвета. Еще один характерный признак - грубый лающий кашель и нарастающая осиплость голоса.

Также дифтерия может протекать в токсической, гипертоксической и геморрагической формах, которые являются самыми опасными. Заболевание начинается бурно, температура повышается до 40°С с первых же часов, выражены вялость, сонливость, сильная слабость, головная боль и боль в горле.

В гипертоксической форме также наблюдаются гипертермия, бессознательное состояние, судороги. Пленчатые налеты становятся толстыми уже на 2-3 день, при этом дыхание через нос затруднено. Отек тканей шеи может достигать ее середины, а в особо тяжелых случаях – даже ключиц.

Геморрагическая форма сопровождается сыпью с обширными кровоизлияниями, кровотечением из носа, десен, ЖКТ.

Среди осложнений - инфекционно-токсический шок, а также нарушения работы нервной системы, которые обычно проявляются в виде параличей мягкого неба, голосовых связок, мышц шеи, дыхательных путей, конечностей. Из-за паралича дыхательных путей при крупе может наступить асфиксия, провоцирующая летальный исход.

Как лечится дифтерия

Лечение проводится обязательно в условиях стационара. Антибиотики при этой болезни неэффективны.

Для лечения используется противодифтерийная сыворотка. Также прописывается полоскание горла дезинфицирующими растворами. Кроме того, используются препараты, предназначенные для детоксикации организма.

До появления сыворотки смертность от дифтерии достигала от 70 до 100 процентов. При этом большинство болеющих были дети. Когда же появилась антитоксическая противодифтерийная сыворотка, то смертность заметно снизилась.

Противодифтерийную сыворотку не стоит путать с вакциной от дифтерии. Сыворотка лечит уже начавшуюся болезнь, вакцина помогает организму выработать антитела на случай заражения.

Кстати, с сыворотками в Украине могут быть проблемы. В Одесской области - где сильнее всего бушует корь - заявили, что сыворотка от дифтерии у них есть, но она не согласована с Минздравом, поэтому колоть ее будут лишь с письменного согласия больного.

Прививки от дифтерии

Уберечься от дифтерии можно с помощью вакцинации. Используется комплексная вакцина АКДС, АДС и АДС-м, а также комбинированные аналоги. Вакцинация детей в возрасте до года проводится в 2, 4 и 6 месяцев. Первая ревакцинация проводится в 18 месяцев, вторая – в 6 лет, третья – в 16. Взрослые должны ревакцинироваться от столбняка и дифтерии каждые 10 лет.

Вакцинация против дифтерии, которая началась во второй половине 20-го века, привела к резкому сокращению смертности и заболеваемости дифтерией. Однако вспышки болезни по-прежнему угрожают здоровью и жизни в странах с недостаточным охватом вакцинации.

Ранее "Страна" писала о том, как прививали детей при Ющенко, Януковиче и Порошенко.

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