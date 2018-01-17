В турецком Кайсериспор, куда перешел форвард киевского Динамо Артем Кравец, очень надеются на украинского легионера и серьезно рассчитывают, что он поможет команде завоевать золотые медали.

Как передает портал Footballhub, журналист авторитетной турецкой газеты Sabah Волкан Демир уверен, что с Артемом Кравцом в составе Кайсериспор сможет побороться за титул чемпиона Турции.

"Команда проводит очень успешный сезон. В Кайсериспоре очень сильный подбор исполнителей. Особенно выделяются футболисты атакующей линии. Умут-Кравец-Дениз - новое атакующее трио клуба. 34-летний форвард Булут ранее выступал за Галатасарай. 24-летним хавбеком Дениз Тюрючем интересовались Фенербахче и Бешикташ.

После 17 туров Кайсериспор идет на 5-м месте и отстает от лидера только на 6 очков. Команда имеет шансы выиграть титул чемпиона Турции. Особенно хорошо они выступают дома. Кравец очень, очень и очень важное усиление для команды. Артем увеличит шансы клуба в борьбе за титул. Умут забил 9 мячей за первую часть сезона. Если украинец будет иметь на счету в конце сезона 10 голов, то это будет хороший результат. Но должен предупредить, что турецкая лига очень тяжелая для форвардов", - рассказал Волкан Демир.

Напомним, "Страна" рассказывала, что Артем Кравец пообещал отдать все силы за турецкий Кайсериспор.