Верховная Рада будет голосовать за законопроект о реинтеграции Донбасса 18 января после рассмотрения 49 поправок и решения нескольких спорных моментов.

Об этом на заседании 17 января заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Коллеги, у нас остается менее 50 поправок. Эти правки мы завтра утром можем рассмотреть", - сказал Парубий.

В общем, 17 января депутаты прошли 141 правку и остановились на 624-й правке с 673 поданных.

Парубий призвал депутатов и комитет провести консультации, чтобы завтра не было противоречий.

"Есть большая просьба и к комитету, и к инициаторам поправок, чтобы к завтрашнему дню были проведены консультации, чтобы мы могли выйти на согласованную окончательную редакцию голосования данного закона", - сказал спикер.

"Буквально несколько есть спорных моментов в этом законе. Думаю, до завтра, в том числе и во время заседания комитета, можно их обсудить. Я думаю, что в течение получаса – 40 минут мы сможем рассмотреть все правки и около 10:40 мы сможем выйти на принятие решения", - подытожил Парубий.

Напомним, в законопроекте о Донбассе отказались назвать "ЛДНР" террористическими организациями.