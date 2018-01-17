В среду 17 января киевляне промокли в метро по Святошинско-Броварской линии, когда им на головы полилась вода с крыши вагона. Об этом сообщает "Сегодня".

Один из пассажиров рассказал, что вода с потолка капала на два ряда пассажирских мест, заливая сиденья и часть прохода. На мокрые сиденья никто не садился, люди возмущались "комфорту" поездки и столпились в той части вагона, где было сухо.

"Вагон метро – дырявый, как решето. Ехал от "Театральной" до "КПИ" – на одежду и голову капает вода с грязью. Это, конечно не смертельно, но малокомфортно...", – рассказывает один из пассажиров.

В Киевском метрополитене советуют в случае подобных неполадок воспользоваться переговорным устройством для связи с машинистом и сообщить ему о проблеме.

Когда поезд приедет на конечную, машинист обязательно проверит состояние вагона, исправит неполадку, а уборщица уберет последствия потопа, и затем состав выйдет на линию чистым.

"Скорее всего, этот поезд вышел из депо и попал под сильный снегопад, который засыпал крышу вагона, из-за чего талая вода, смывшая пыль, начала затекать в вагон. Обычно в таких случаях перекрывают вентиляцию, но в этот раз она была не перекрыта", – объяснили в метрополитене.

Фото: Александр Марущак/kiev.segodnya.ua

Фото: Александр Марущак/kiev.segodnya.ua

Как сообщала "Страна", пассажир шокировал киевскую подземку живым енотом вместо шапки на голове.

Ранее в киевском метро рассказали, когда в подземке ждать кондиционеров и 3G.