Лондонская полиция перенесла оглашение результатов вскрытия певицы Долорес О’Риордан из группы The Cranberries. Об этом пишет Independent.

Причину внезапной смерти фронтвумен должны были объявить сегодня, но коронер сообщил, что это переносится на завтра. Причины переноса не называются.

Начало расследования назначено на пятницу.

Ранее стало известно, что полиция не нашла ничего подозрительного в смерти Долорес О’Риордан из The Cranberries. Обстановка в отельном номере, где О’Риордан провела последние часы жизни, не вызвала у правоохранителей подозрений.

Напомним, медики рассказали, чем и почему болела певица Долорес О'Риордан из The Cranberries перед смертью.

У Долорес было диагностировано биполярное расстройство (ранее это заболевание называли маниакально-депрессивный психоз). Также есть информация про ее проблемы с алкоголем и наркотиками.

А ее друзья добавили, что она была в тяжелой депрессии и ранее совершила неудачную попытку самоубийства.