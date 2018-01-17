Под Днепром грузовой поезд сошел с рельсов из-за кражи металлолома
В Днепропетровской области воры металлолома спровоцировали сход с рельсов грузового вагона. Об этом сообщает УНН.
Инцидент на железной дороге произошел ночью 16 января на станции Ерастивка недалеко от стрелочного перевода.
Под колесо одного из вагонов попал пакет с металлоломом, который воры выбросили из предыдущего вагона на перегоне Пятихатки - Ерастивка.
Девять пассажирских поезда были задержаны на срок до четырех часов. Случай расследуют правоохранительные органы.
Фото: unn.com.ua
Всего в 2017 году было зафиксировано 5814 случаев хищения. В общем нанесен ущерб на сумму 54 млн 400 тыс грн. Для сравнения, в 2016 году зарегистрировано 4111 случаев и нанесен около 37 млн грн убытков. Военизированная охрана Укрзализныци в течение прошлого года задержала 1156 злоумышленников (в 2016 году - 850 человек).
Как сообщала "Страна", похитители металлолома оставили без света три села в Днепропетровской области.
Напомним также, что в Кривом Роге задержали мужчин, разбиравших железнодорожные пути на металлолом.