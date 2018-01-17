В Днепропетровской области воры металлолома спровоцировали сход с рельсов грузового вагона. Об этом сообщает УНН.

Инцидент на железной дороге произошел ночью 16 января на станции Ерастивка недалеко от стрелочного перевода.

Под колесо одного из вагонов попал пакет с металлоломом, который воры выбросили из предыдущего вагона на перегоне Пятихатки - Ерастивка.

Девять пассажирских поезда были задержаны на срок до четырех часов. Случай расследуют правоохранительные органы.

Фото: unn.com.ua

Всего в 2017 году было зафиксировано 5814 случаев хищения. В общем нанесен ущерб на сумму 54 млн 400 тыс грн. Для сравнения, в 2016 году зарегистрировано 4111 случаев и нанесен около 37 млн ​​грн убытков. Военизированная охрана Укрзализныци в течение прошлого года задержала 1156 злоумышленников (в 2016 году - 850 человек).

Как сообщала "Страна", похитители металлолома оставили без света три села в Днепропетровской области.

Напомним также, что в Кривом Роге задержали мужчин, разбиравших железнодорожные пути на металлолом.