Через месяц, 21 февраля, донецкий "Шахтер"проведет первый поединок против итальянской "Ромы" в 1/8 Лиги чемпионов. Ажиотаж вокруг предстоящего матча огромный, о чем говорит то обстоятельство, что по состоянию на 17 января продано уже 15 000 билетов на матч. Напомним, что ОСК "Металлист" вмещает 40 003 болельщика.

Как передает портал Террикон, учитывая серьезный ажиотаж, "горняки" воспользовались анонсированной ранее системой динамических цен и подняли стоимость билетов. К примеру, места за воротами, цена на которые несколько дней назад стартовала от 80 гривен, теперь обойдутся минимум в 150 грн. Отмечается, что спросом пользуются и центральные трибуны.

В донецком клубе не исключают возможность дальнейшей корректировки цен на тикеты. Сейчас билетный офис обрабатывает коллективные заявки от предприятий и фан-представительств "Шахтера" из разных городов Украины.

Таким образом, "оранжево-черные" не сомневаются, что 40-тысячный "Металлист" будет забит под завязку. Благо, есть опыт декабрьской встречи с "Манчестер Сити", когда ни минусовая температура, ни снег не помешали болельщикам заполнить трибуны харьковского стадиона, а "Шахтер" порадовал своей игрой, сумев в четвертый раз в истории пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, билеты можно приобрести как в кассах стадиона (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных), так и онлайн на сайте "Шахтера".

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