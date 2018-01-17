В Народном фронте считают, что депутаты Верховной Рады сделали правильное решение, не приняв скандальную поправку к закону о реинтеграции Донбасса о признании "ЛДНР" террористическими организациями. Об этом пишет Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера Рада не проголосовала за поправку в законопроект №7163, которой "ЛДНР" признавались террористическими организациями.

"Во-первых, Рада признала "ЛДНР" террористическими организациями еще в январе 2015 г. Тогда это решение было полностью обоснованным: множество бандформирований "ЛДНР", получая помощь от России, тем не менее на тот момент по факту не были оргштатными структурами Вооруженных сил России. Статус террористических для них был более чем уместен. Во-вторых, сегодня ситуация изменилась. Все формирования местных боевиков, российских наемников, подразделений ВС РФ на Донбассе входят в состав корпуса российских оккупационных войск – а именно, в "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР", которые находятся в оперативном подчинении штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Т.е. на сегодня по факту – это организационно-штатные структуры ВС РФ, составляющая оккупационных войск, т.е. оккупанты".

По словам Тымчука, вбивать в законопроект, который устанавливает переформатирование АТО и констатирует факт оккупации Россией части Донбасса, статус "ЛДНР" как террористов – не просто не соответствует нынешним реалиям, но и размывает статус оккупационных войск РФ. "Ведь тогда мы даем повод Москве говорить: вот видите, Украина говорит о каких-то там своих террористах в лице "ЛДНР", - утверждает Тымчук.

Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

Напомним, ранее в Раде отклонили поправку к закону о "реинтеграции Донбасса" о разрыве дипотношений с Россией.

Голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса состоится 18 января.