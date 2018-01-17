На данный момент 21 украинский спортсмен получил разрешение на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Об этом на брифинге сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает УНН.

Киев надеется, что к началу Олимпиады Украина получит еще несколько лицензий.

"На сегодня у нас есть 21 официально подтвержденная лицензия. Но специфика нынешнего отбора такова, что отбор спортсменов продлится до самого начала Игр, поэтому у нас еще есть надежда, что 10-15 спортсменов смогут представлять Украину на Играх, в частности надеемся, что Александр Абраменко сможет получить лицензию в фристайле", - сообщил Жданов.

Сейчас у Украины есть лицензии в таких видах спорта: биатлон (11 лицензий), санный спорт (5 лицензий), фигурное катание (4 лицензии), скелетон (1 лицензия).

Ранее был назван состав сборной Украины по биатлону на зимней Олимпиаде.

Также напомним, что впервые в истории на зимней Олимпиаде выступит украинский скелетонист.