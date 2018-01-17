Верховная Рада, которая второй день рассматривает поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса, не смогла внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести инициативу на голосование.

Ранее мы писали, что Рада провалила голосование к поправке об упрощенном восстановлении документов для жителей "ЛДНР".

Так, депутат Лубенец просил упростить восстановление утерянных документов для жителей "ЛДНР". Он предлагает, чтобы этим людям выдавали паспорта, основываясь на списках избирателей. "Давайте для них упростим процедуру. Я не понимаю, почему комитет отклонил эту поправку!", - заявил Лубенец.

Также в зале под куполом не хватило голосов, чтобы признать "ЛДНР" террористическими организациями.

Помимо прочего, Рада провалила все попытки включить в законопроект вопрос Крыма - судя по всему, об этом не договаривались Волкер и Сурков, считают эксперты, опрошенные "Страной".

"Страна" ведет хронику событий рассмотрения законопроекта.