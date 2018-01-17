Нардеп Валентин Ничипоренко вышел из состава депутатской группы "Видродження". Об этом на сегодняшнем заседании объявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Сообщаю о выходе народного депутата Валентина Ничипоренко из состава депутатской группы "Партия "Видродження", - сказал Парубий.

Согласно регламенту, количество народных депутатов в группе не может быть меньше, чем в самой малочисленной фракции, которая была сформирована в течение первой сессии. Как известно, наименьшая фракция "Батькивщина" насчитывает 19 депутатов.

Стоит отметить, что Ничипоренко является советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Всего у Авакова 12 советников, которые работают на общественных началах.

В беседе со "Страной" Ничипоренко отказался сообщить причины выхода из депутатского объединения. "Без комментариев", - сказал народный избранник.

Но он уточнил, что в будущем не планирует присоединяться к другим депутатским объединениям. "Я не вел ни с кем переговоров. Мой выход не связан с присоединением к другой группе", - отметил он.

Как сообщала "Страна", депутатская группа "Воля народа" сегодня испытывает дефицит депутатов. На сегодняшний день в ее составе только 18 депутатов, хотя по требованиям регламента в Раде этого созыва фракция ли, группы не могут иметь менее 19 членов.

Срок на пополнение "Воли народа", отведенным законодательством, уже прошел. Однако спикер Андрей Парубий отказался распустить группу, сказав, что получил заверения от ее лидера Ярослава Москаленко о скором присоединении новых депутатов.

Что касается "Видродження", напомним, что в ноябре Хомутынник вернулся на пост руководителя этой депутатской группы.