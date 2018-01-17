В Украине непогоду и лютые морозы можно пережить в теплой одежде на сытый желудок. Спасатели рассказали о том, каких правил следует придерживаться украинцам, чтобы не замерзнуть. Инфографика размещена на странице Министерства внутренних дел в Twitter.

Исходя из общих рекомендаций, в морозы на улицу надо выходить тепло одетыми, сытыми и не употреблять алкоголь. Также необходимо ограничить употребление горяего чая и кофе.

Под одежду лучше надеть термобелье. Лучшим вариантом верхней одежды в стужу будет удлиненный пуховик. Одежда должна быть относительно легкой и хорошо удерживает тепло.

Зимой следует не забывать про теплый шарф и руковички, свитер и головной убор.

Спасатели рекомендуют также термохимические стельки-грелки, сохраняющие тепло до четырех часов.

Зимой лучше носить обувь на размер больше, чтобы в ступнях не нарушался кровоток. Предпочтение следует отдавать ботинкам из натуральных материалов.

В то же время врачи рекомендуют не выходить на улицу голодными, не пользоваться на морозе с увлажняющими кремами на теле, а питательный крем лучше наносить за час до выхода на улицу.

Фото: twitter.com/MVS_UA

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