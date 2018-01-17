В Мексике дайверы сделали новое открытие - они нашли реликвии майя. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Так, дайверы наткнулись на, возможно, самую большую в мире подводную пещеру. Ее длина может достигать 347 километров.

Нашли ее водолазы случайно, после многих месяцев исследований лабиринтов подводных каналов на полуострове Юкатан. Говорят, вероятнее всего, пещера затоплена, но несколько тысячелетий назад воды здесь не было. На дне дайверы нашли несколько реликвий майя.

Напомним, недавно у берегов Дании водолазы нашли вторую руку погибшей на Nautilus журналистки.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года у острова Коста-Рики акула напала на дайверов и растерзала туристку из США.