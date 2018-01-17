В субботу 27 января, в Риге, наш знаменитый боксер Александр Усик проведет бой с латышом Майрисом Бриедисом. Это будет полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе. Напомним, что наш боксер является чемпионом мира по версии WBO (у него 13-0, 11 КО) а Майрис Бриедис - чемпион мира по версии WBC (23-0, 18 КО).

В Украине в прямом эфире бой покажет телеканал Интер. Начало программы "Большой бокс" в 22.15, 27 января.

Фото: Пресс-служба "Интера"

Победитель этого противостояния не только получит выход в финал WBSS, но и завоюет сразу два чемпионских пояса.

"Этот выпуск "Большого бокса" – юбилейный. В 2018 году программе исполняется 10 лет. В этот раз ведущий проекта Роман Кадемин вместе с экспертами и звездными гостями вспомнят о самых интересных боксерских поединках, показанных в эфире "Интера", самых интересных интервью и гостях студии "Большого бокса". А также поговорят о самых важных событиях в украинском боксе за последние десять лет", - заявили в пресс-службе Интера.

Напомним, что ранее "Страна" рассказывала, Усик хочет перейти в супертяжелый вес и мечтает встретиться с Джошуа.