Министр соцполитики Андрей Рева опроверг информацию о том, что он в начале 2018 года летал на лечение в Израиль. Об этом заявил сам Рева в комментарии "Стране".

По его словам, проблем со здоровьем он не имеет и в лечении не нуждался.

"Это все фейк. В Израиле я не лечился, и со здоровьем у меня все в порядке. Желаю всем здравствовать. А выздороветь тем, кто производит и распространяет такие фейки", – сказал министр Андрей Рева "Стране".

Рева уточнил, что действительно был в Израиле – но не для лечения, а в отпуске.

"Я вместе с супругой был в краткосрочном отпуске и посещал святые места - Храм Гроба Господня, Храм Успения Пресвятой Богородицы - в Иерусалиме и Храм Рождества Христова в Вифлееме", – добавил министр.

Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что министр соцполитики Андрей Рева улетел в Израиль на лечение воспаления легких.

Как сообщала "Страна", министр Рева в декабре получил зарплату в 67,5 тысяч гривен при окладе в 15,2 тысячи.